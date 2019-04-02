"مرسيدس" تكشف عن إحدى أجمل سياراتها المعدلة (فيديو+صور)

نشرت شركة "مرسيدس" صورا وفيديوهات لسيارة "AMG A 35" المعدلة، التي أتت بمواصفات تجعلها إحدى أبرز سيارات السيدان العائلية في العالم.

وحملت هذه المركبة العديد من التعديلات التي تميزها عن سيارات الفئة "A" الجديدة من "مرسيدس"، فتغير فيها شكل المصابيح، وممتصات الصدمات الأمامية والخلفية، وزودت بفتحات هوائية مميزة أضفت عليها الطابع الرياضي.

كما زودت هذه السيارة بعجلات وأنظمة تعليق رياضية، ونظام مكابح معدّل مزود بأقراص فرامل بقطر 330 ملم، وحساسات خاصة لقياس المسافات، وكاميرات مثبتة على واجهتيها من الأمام والخلف.

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وتميزت المركبة بقمرة داخلية غاية في الأناقة، مزودة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة فيها شاشتان متطورتان تعملان باللمس، ومقود رياضي عليه العديد من الأزرار للتحكم بالسرعة وأهم التقنيات.

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كما أتت السيارة بمحرك بنزين توربيني بسعة لترين، وعزم 306 أحصنة، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.8 ثانية، والوصول بها إلى سرعة أقصاها 250 كلم/ساعة.

المصدر: فيستي