"سانغ يونغ" تعود للمنافسة برباعية دفع مميزة

استعرضت شركة "سانغ يونغ" مؤخرا نموذجها الجديد من سيارات "Korando" رباعية الدفع، التي يتوقع أن تصبح المنافس الأقوى لسيارات "Qashqai" الشهيرة من "نيسان".

وجاءت السيارة بهيكل أنيق تزينه مصابيح أمامية وخلفية مميزة تعمل بتقنيات "LED"، شبيهة بمصابيح سيارات "CRETA" الشهيرة من "هيونداي"، وفتحات هوائية كبيرة تعطيها طابعا رياضيا، بالإضافة لعجلات مميزة بمقاس 19 إنشا.

أما من الداخل، فأتت هذه السيارة بقمرة واسعة مزودة بمقاعد جلدية مريحة، ومقود رياضي، وواجهة قيادة متطورة مزودة بأحدث الأنظمة الإلكترونية، وزوج من الشاشات: واحدة أمام السائق، وأخرى في المنتصف، يمكن عن طريقهما التحكم بأنظمة المركبة، وتتبع الصور من الكاميرات وأنظمة تحديد المواقع.

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وستطرح هذه السيارة بعدة نسخ جميعها مزودة بأنظمة دفع رباعي وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مجالات، أول نسخة ستأتي بمحرك ديزل بسعة 1.6 لتر، وعزم 136 حصانا، والنسخ الأخرى بمحركات بنزين توربينية بعزم 165 و180 حصانا.

كما تخطط "سانغ يونغ" لإطلاق نسخة كهربائية من هذه السيارة عام 2020، بمحرك عزمه 188 حصانا، وبطارية بسعة 61 كيلواط ساعي، ستكفيها لقطع مسافات تصل إلى 450 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: فيستي