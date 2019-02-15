"فولكس فاغن" ترفع الستار عن "Jetta" الرياضية المعدلة

استعرضت شركة فولكس فاغن أحدث نموذج من سيارات "Jetta GLI" بنسختها الرياضية المعدلة.

وحصلت هذه السيارة على هيكل أكبر وأكثر انسيابية من باقي هياكل سيارات "Jetta" الموجودة حاليا، يتميز بشبك أمامي عريض من قسمين، وفتحات هوائية تعكس الروح الرياضية للسيارة.

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وستطرح هذه السيارة بمحرك بنزين توربيني بسعة لترين، وعزم 228 حصانا، ونوعين من علب السرعة، ميكانيكية بـ 6 مراحل، وأوتوماتيكية بـ7 مراحل.

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ومن الداخل، حصلت هذه المركبة على مقاعد جلدية رياضية يمكن التحكم بها كهربائيا، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين تعملان باللمس، ومقود رياضي، وأنظمة تكييف وتنقية للهواء الداخلي.

المصدر: فيستي