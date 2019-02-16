أمريكا تطلق جيلا مبتكرا من الشاحنات الهجينة

أعلنت شركة "Nikola Motors" الأمريكية عن تطويرها لجيل جديد من الشاحنات العاملة بمحركات هجينة.

وأوضحت الشركة أنها تعمل حاليا على تصنيع شاحنتين هما "Nikola-2" و"Nikola-3"، ستزودان بمحركات هجينة بعزم 1000 حصان، تستمد طاقتها الأساسية من الأوكسيجين والهيدروجين الموجودين في الهواء، وتحول هذه الطاقة إلى كهربائية تنقل المركبات دون أن تصدر أي تلوث يذكر للبيئة.

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كما ستزود هذه الشاحنات ببطاريات متطورة بسعة 500 و750 و1000 كيلواط، قادرة على تشغيل المحركات الكهربائية لنقل المركبات لمسافات تتراوح بين 900 و1200 كلم، بالإضافة إلى أنظمة توجيه ذاتية ستغنيها عن السائق.

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ولم تعلن "Nikola Motors" عن السعر النهائي لهذه الشاحنات بعد، لكنها أكدت استلامها لطلبات شراء مسبقة بقيمة 4 ملايين دولار، وأشارت إلى أنها ستستعرضها بشكلها النهائي، قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: فيستي