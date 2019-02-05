ارتفاع إنتاج مصر من الغاز بـ400 مليون قدم مكعبة خلال 72 ساعة

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيزداد بنحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا، في غضون 72 ساعة على أقصى تقدير.

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وأكد الوزير المصري وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" أن تلك الزيادة ستأتي من حقلي جيزة وفيوم، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان نتائج مزايدة التنقيب التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول ثم يعقبها الإعلان عن مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر.

وأشار الوزير إلى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2019) في دورته الثالثة في الفترة من 11-13 فبراير في القاهرة برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يعد نافذة مهمة لمصر لعرض الفرص والإمكانيات التي تتمتع بها في مجال صناعة البترول والغاز.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا، وتسعى إلى زيادته إلى 7.8 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019-2020.

المصدر: رويترز + RT