جورجيا تخلت عن الجدل حول استقلال أبخازيا من أجل التجارة مع روسيا

أفادت صحيفة "كوميرسانت"، بأن جورجيا مستعدة لفتح نقاط مراقبة جمركية على الحدود مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في إطار اتفاق حول التجارة ونقل البضائع مع روسيا.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في الحكومة الروسية قوله: "في جوهرها، تفرض التزامات الاتفاقية، على جورجيا الاعتراف بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية على أنهما أراض جمركية مستقلة".

وأشار المصدر، إلى أن الفكرة الرئيسية في الاتفاقية، تكمن في إعادة رسم حدود جمركية جديدة لجورجيا بعد حرب 2008.

من جانبه قال زوراب اباشيدزه، الممثل الخاص لرئيس الوزراء الجورجي لشون العلاقات مع روسيا: "نحن لا ندخل في مناقشات سياسية ، ونتجنب الزوايا الحادة خلال العمل. نعلم أن قيمة الاتفاق هي وضعه المحايد".

وتنص الاتفاقية، على إقامة ثلاثة ممرات تجارية بين جورجيا وروسيا ، يمر اثنان منها عبر أراضي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وستقوم الشركة السويسرية، SGS بالإشراف على تيارات البضائع والشحنات العابرة للممرات الثلاثة وسترقمها وتزودها بعلامات تغليف السلع.

المصدر: لينتا رو