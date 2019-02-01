 
مباشر

سرقوا غازا روسيا بقيمة نصف مليار دولار!

مال وأعمال

سرقوا غازا روسيا بقيمة نصف مليار دولار!
Sputnik
القبض على احد المتهمين في قضية سرقة الغاز بقيمة 30 مليار روبل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/legu

يجري التحقيق في الوقت الراهن، مع متورط جديد في القضية الجنائية المتعلقة بسرقة الغاز الطبيعي من شركة "غازبروم"، بقيمة 30 مليار روبل.

وذكرت لجنة التحقيق في روسيا، أن المتهم الجديد، هو مدير عام الشركة المساهمة "يسينتوكي غازبروم"، آلان كياتوف.

وقالت اللجنة، إنها ستطلب من المحكمة، السماح بحبس المتهم الجديد السادس، على ذمة التحقيق.

من جانبه، أفاد مصدر في محكمة منطقة باسماني بموسكو، بأن المحكمة تلقت طلبا من التحقيق للسماح بسجن المواطن، آلان كياتوف. 

إقرأ المزيد
اعتقال رؤوف أراشوكوف العضو في مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية قره شاي شركسيا
اعتقال عضو في مجلس الاتحاد الروسي بعدة تهم جنائية

وفي يوم الخميس، سمحت نفس المحكمة بسجن، لفترة تمتد حتى 30 مارس المقبل، كلا من مدير عام شركة "غازبروم ستافروبل"، إيغور ترافينوف، ونائب مدير شركة "غازبروم ستافروبل"، نيقولاي رومانوف ، ومدير فرع شركة "غازبروم ستافروبل" في مدينة مينيرالني فودي، غوزر خاشوكاييف، وكذلك رسلان ارشوكوف عم المتهم الرئيسي في القضية السيناتور رؤوف ارشوكوف.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطف العرائس في القوقاز وآسيا الوسطى.. ما السبب وكيف يتم الأمر؟