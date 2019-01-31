نتنياهو: إسرائيل تتحول إلى دولة عظمى في مجال الطاقة

دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشروع "ليفياثان" في البحر المتوسط، أكبر حقل غاز في إسرائيل، مؤكدا أن تشغيله سيبدأ قبل نهاية العام الجاري.

وشدد نتنياهو، خلال مراسم تدشين الجزء الأسفل لمنشأة صناعة الغاز "ليفياثان" اليوم الخميس، على أن الغاز الطبيعي يشكل عنصرا حيويا في "قوة إسرائيل الاستراتيجية والطاقوية والاقتصادية والدبلوماسية".

وقال نتنياهو: "تتحول إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة بفضل أنابيب ليفياثان التي ستربطنا بسوق الغاز الأوروبية وستصل أيضا إلى جيراننا العرب".

دشنت اليوم الجزء الأسفل لمنشأة صناعة الغاز "ليفياتان"في قلب البحر وقلت:



الغاز يشكل مقوما حيويا في قوتنا الاستراتيجية والطاقوية والاقتصادية والدبلوماسية. نحول إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة. سيخرج من هنا أنبوب غاز سيربطنا بسوق الغاز بأوروبا وهو سيصل أيضا إلى جيراننا العرب. pic.twitter.com/pSe83U8lon — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 31 января 2019 г.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل دولة مستقلة لا تعتمد على أحد في تغطية احتياجاتها من الطاقة، قائلا: "سنلبي جميع احتياجات إسرائيل من الطاقة النظيفة التي لا تقتل مثل الفحم".

وقد وقع وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، في ديسمبر 2018، مع نظيريه القبرصي واليوناني والسفير الإيطالي في قبرص، على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع الغاز الطبيعي المعروف بـ "إيست ميد"، والذي يتم بموجبه نقل الغاز الطبيعي من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويقدر احتياطي الغاز المكتشف في حقل "ليفياثان" منذ 10 سنوات بـ450 مليار متر مكعب.

المصدر: وكالات





