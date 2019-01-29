الإمارات ترفع قضية ضد قطر لدى منظمة التجارة العالمية

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وتأتي خطوة الإمارات بعد قيام وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبررت قطر حظر المنتجات الإماراتية بقولها إنه لحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع.

وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضوا آخر انتهك اتفاقية المنظمة، عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات.

كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب، ردا على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.

المصدر: وام