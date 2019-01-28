وسائل الإعلام السعودية تبرز تقريرا ينوه بتعاون الرياض وموسكو في مجالي النفط والغاز

أبرزت وسائل الإعلام السعودية تقريرا لموقع " safehaven" رأى فيه أن المملكة فيما تواصل علاقاتها التاريخية الوثيقة مع الولايات المتحدة، تقيم في الوقت ذاته روابط جديدة محورها روسيا.

وتناقلت وسائل إعلام سعودية على نطاق واسع ما ورد في هذا التقرير، مشيرة إلى قوله بالخصوص "على الرغم من قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، التي تعود إلى عهد فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك عندما ساعدت المملكة في تطوير صناعة النفط السعودية، تعمل الرياض وموسكو، المنافس التاريخي للولايات المتحدة، على توطيد علاقاتهما".

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ورصد التقرير أن الجانبين السعودي والروسي "يتفقان بشكل كبير في أسواق النفط، وعلاقاتهما متنامية، واتفق الجانبان في 2016 على تحقيق التوازن في أسواق النفط التي كانت تشهد زيادة في العرض، كما اتفق الجانبان في العام الماضي مرة أخرى على خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في الأسواق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وضعْف الطلب في الأسواق الناشئة".

ورأى التقرير أيضا أن السعوديين والروس يتطلعون حاليا إلى "علاقات متطورة في مجال الغاز، لتصبح السعودية مستثمرا رئيسيا في قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا".

وسجَّل التقرير كذلك أن الرياض وموسكو تعززان تعاونهما في مجال النفط والغاز، "سواء من حيث الاستثمارات في قطاعات كل منهما، أو السيطرة على أسعار النفط العالمية"، مستنتجا أن المملكة تشكل "تحالفا جيوسياسيّا يضمن الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط المنهكة".

المصدر: سبق