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الحكومة السورية تقر "خطة بديلة" لمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية

مال وأعمال

الحكومة السورية تقر
سانا
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وافق مجلس الوزراء السوري على العقود المبرمة من وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المشتقات النفطية في ضوء الحصار إضافة إلى التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وأقر المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي خصصها للخروج بـ"خطة بديلة"، تفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أي خلل في توزيع المشتقات النفطية.

كما قرر تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25 % في المؤسسات الحكومية "باستثناء الوقود المخصص للإنتاج ودعم خطة استعادة الإنتاج النفطي بعد تحرير المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية ".

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وتتضمن "الخطة البديلة" جملة متكاملة من الإجراءات لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري، يحدد من خلالها أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة عبر"الاعتماد على الذات" والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية "صناعيا وزراعيا" وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ خطة إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة إضافة إلى تعزيز الموارد والاستثمار الأمثل لأصول وممتلكات الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وحصر شراء القطاع العام مستلزماته من المنتجات المحلية.

المصدر: سانا

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