بلومبيرغ: "دويتشه بنك" يحصل على استثمار إضافي من قطر

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الآقتصادية الأمريكية أن مصرف "دويتشه بنك" يجري محادثات بلغت مراحل متقدمة للحصول على استثمار إضافي من قطر، مع سعي البنك لتحسين أوضاعه المالية.

وقالت "بلومبيرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها، إن توقيت الاستثمار وحجمه غير واضحين بعد. وأضاف تقرير الوكالة أن من المرجح أن يأتي الاستثمار من صندوق الثروة السيادي الذي هو جهاز قطر للاستثمار.

وأحجم متحدث باسم "دويتشه بنك" عن التعليق. ولم يتسن "لرويترز" حتى الآن الوصول إلى ممثل لجهاز قطر للاستثمار للحصول على تعقيب.

وتملك الأسرة الحاكمة في قطر 6.1 بالمئة بالفعل في مصرف "دويتشه بنك"، وفقا لموقع البنك على الإنترنت.

وكان مركز قطر للمال أصدر بيانا في ديسمبر ينأى فيه بنفسه عن تقرير صحفي بأنه يعتزم زيادة حصته في "دويتشه بنك".

المصدر: رويترز