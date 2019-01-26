الحكومة المصرية تعلن الانتهاء من مشروع حيوي

أعلنت الحكومة المصرية عن الانتهاء من مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين المنفذ من قبل شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك).

واشار بيان صادر عن الحكومة المصرية أن المشروع يهدف لسد احتياجات السوق المحلية من استهلاك البنزين بنوعيه 92 و 95 حيث يصل إنتاجه إلى 1.34 مليون طن/سنة خلال 2018/2019 ليغطي حوالي 43% من استهلاك الجمهورية، ومن المخطط له زيادة حجم إنتاجه ليصل ‏إلى 1.41 مليون طن/سنة خلال 2019/2020.

وأكدت أن هذا المشروع يعمل أيضا على توفير العملة الصعبة التي كانت مخصصة للاستيراد، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع انخفضت إلى 219 مليون دولار بعدما كان مخططاً لها قيمة قدرها 233 مليون دولار.

المصدر RT