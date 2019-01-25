لاغارد: سأوصي بالموافقة على شريحة القرض الـ5 لمصر

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أنها ستوصي بموافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الـ4 لبرنامج قرض مصر لمنحها الشريحة الـ5 من 12 مليار دولار.

وقالت لاغارد، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة.

وأشادت بالإصلاحات التي باشرتها السلطات المصرية والتي قالت إنها وضعت عجز ميزانية الدولة على مسار نزولي وساعدت في تقليص معدل البطالة إلى عشرة بالمئة وهو أقل مستوى منذ العام 2011.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الشريحة الرابعة من القرض لمصر مليار دولار.

ومن المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة ملياري دولار نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر فبراير.

وبصرف تلك الشريحة ستكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، من إجمالى 12 مليار دولار متفق عليها على مدار 3 سنوات في إطار خطة مساعدات كبيرة تم الإعلان عنها في نوفمبر 2016 مقابل إجراء الحكومة المصرية إصلاحات جذرية في البلاد.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام مصرية