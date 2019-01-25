النقد الدولي: السعودية سادس دولة من حيث النمو الاقتصادي في 2020

أعطى تقرير صدر مؤخرا لصندوق النقد الدولي مستقبلا مزدهرا للاقتصاد السعودي، حيث توقع أن تحتل المملكة المركز السادس عالميا في عام 2020 من حيث النمو الاقتصادي.

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ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي في العام 2019 بنسبة 3.5%، وفي العام 2020 بنسبة 3.6%، واعتبر الصندوق أن الحواجز التجارية تمثل إحدى أكبر مصادر الخطر على آفاق الاقتصاد العالمي.

كذلك توقع أن يظل النمو ضعيفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان في 2019، حيث سينمو الاقتصاد هناك بنسبة 2.4%، على أن يتعافى في 2020 إلى حوالي 3%.

وعن رؤية الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي للعامين القادمين، توقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا نسبته 2.1% في العام 2020، حيث سيتقدم على اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة (1.8%) وألمانيا (1.6%).

أما ما يتعلق بالعام الجاري، فتوقع الصندوق، أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.8%، حيث كانت الرياض قد أطلقت في 2016 خطة تحول اقتصادي "رؤية 2030" للابتعاد عن الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل.

كذلك توقع الصندوق أن تبقى أسعار النفط خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة عند مستوى 55 دولارا للبرميل، بعدما شهدت تذبذبات حادة منذ شهر أغسطس الماضي، في ظل السياسة الأمريكية تجاه صادرات النفط الإيرانية.

المصدر: وكالات