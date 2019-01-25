روسيا تتفوق على السعودية بصادرات النفط إلى الصين

أظهرت بيانات صينية أن روسيا تصدرت قائمة مصدري النفط الخام للصين في ديسمبر، لتعزز موقعها في الصدارة لعام 2018 بالكامل، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، متفوقة بذلك على السعودية.

ووفقا لبيانات صدرت عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، فإن حجم الواردات الصينية من نفط روسيا بلغ 7.04 مليون طن، أو ما يعادل 1.658 مليون برميل يوميا، في ديسمبر، ويزيد هذا 40 بالمئة عن واردات العام الماضي التي بلغ حجمها 5.03 مليون طن.

وللعام بالكامل، ارتفعت الواردات النفطية القادمة من روسيا إلى 71.49 مليون طن، أو ما يعادل 1.43 مليون برميل يوميا، بزيادة نسبتها 19.7 بالمئة عن عام 2017، حين بلغت 59.7 مليون طن.

بالمقابل صدرت السعودية 6.97 مليون طن للصين في ديسمبر عام 2018، أو ما يعادل 1.64 مليون برميل يوميا، بزيادة 48 بالمئة عن العام الذي سبقه حيث بلغت الصادرات 4.71 مليون طن.

وفي 2018 بالكامل، عززت السعودية، أكبر بلد منتج للنفط في منظمة (أوبك)، حجم شحناتها للصين بزيادة بلغت 8.7 بالمئة، إلى 56.73 مليون طن، بما يعادل 1.135 مليون برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"