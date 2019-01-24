مصر تستعد لتسديد ديون بمليارات الدولارات للسعودية والكويت والإمارات

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن البلاد ستقوم بتسديد ديون بأكثر من 8.5 مليار دولار للسعودية والكويت والإمارات خلال عام 2019.

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وأوضح المركزي المصري أن هذه الديون للبلدان الثلاثة تمثل 57% من قيمة الديون الخارجية المخطط تسديدها خلال العام الجاري.

وكشف تقرير للبنك المركزي، أن مصر ستسدد ديونا بقيمة 14.737 مليار دولار خلال العام الجاري، موضحا أنه سيتم دفع 6.129 مليار دولار في النصف الأول من 2019، ونحو 8.608 مليار دولار في النصف الثاني من ذات العام.

المصدر: وكالات