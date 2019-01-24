الحكومة الفرنسية: كارلوس غصن قدم استقالته رسميا لشركة "رينو"

أعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، أن كارلوس غصن قدم استقالته رسميا من منصبه في الشركة الفرنسية العملاقة، "رينو"، مساء الأربعاء 23 يناير الجاري.

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وأتت تصريحات لو مير خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع وكالة "بلومبرغ"، في إطار الفعاليات الجارية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة "رينو" اليوم الخميس، لتعيين خلف لغصن، في خطوة من شأنها تخفيف التوتر الحاصل مع حليفتها اليابانية، نيسان، عقب اعتقال الأخير في اليابان.

وتحدثت مصادر عدة لوكالة رويترز عن أنه ستجري خلال اجتماع اليوم مناقشة تعيين المدير الأسبق لشركة "ميشلين"، جان دومينيك سينارد، خلفا لغصن في رئاسة "رينو"، وكذلك مناقشة ترفيع نائب غصن، تييري بولور، ليصبح المدير التنفيذي للشركة.

المصدر: رويترز