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"كهرباء الشارقة" تعلن خفض التعرفة لشرائح محددة من المستهلكين

مال وأعمال

Sputnik
"كهرباء الشارقة" تعلن خفض التعرفة لشرائح محددة من المستهلكين
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة في الإمارات عن تخفيض وتوحيد رسوم استهلاك الكهرباء التي تقوم بتحصيلها في فئة "التملك الحر" وسكن المقيم في مبان يملكها غير المواطنين.

وأشارت إلى إلغاء رسوم تعرفة الكهرباء الثابتة التي يتم تطبيقها حاليا وتبلغ 45 فلسا لكل كيلوواط، حيث تم تخفيضها بنسبة تصل إلى 37.7% لعدد كبير من المشتركين والعودة إلى نظام الشرائح وتطبيقه على الفئات السكنية من شقق ومنازل اعتبارا من فاتورة استهلاك شهر يناير 2019.

وجاءت هذه الخطوة أسوة بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وبناء على توجيهات من حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي.

وقال رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة راشد الليم إن إجمالي المشتركين الذين تشملهم المبادرة يتجاوز 50 ألف مشترك في الشارقة.

المصدر: "الإمارات اليوم"

 

 

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