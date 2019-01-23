صحيفة إسرائيلية: وزارة العمل الفلسطينية تحذف صورة أثارت جدلا واسعا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة العمل الفلسطينية، حذفت صورة من صفحتها على "فيسبوك" التقطت خلال اجتماع لمسؤولين كبار وظهرت فيها مشروبات إسرائيلية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن حذف الصورة جاء بعد احتجاج فلسطينيين على شبكات التواصل الاجتماعي، اتهموا الوزارة بانتهاك سياسة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

After widespread protests, the Palestinian Ministry of Labor removed a photo from its Facebook page of a meeting with Israeli Tapuzina drinks on the table. Activists said the ministry itself had previously called for boycotting Israeli products. (AMAD) pic.twitter.com/wuSgob6z7i — Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) January 22, 2019

ونشرت "جيروزاليم بوست" الصورة التي تم حذفها كما تؤكد، ويظهر فيها مسؤولون في السلطة الفلسطينية وراء مائدة عليها زجاجات عصير إسرائيلي، وزعمت أن هذه الصورة كانت موجودة قبل يومين.

المصدر: "جيروزاليم بوست"