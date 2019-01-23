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صحيفة إسرائيلية: وزارة العمل الفلسطينية تحذف صورة أثارت جدلا واسعا

مال وأعمال

صحيفة إسرائيلية: وزارة العمل الفلسطينية تحذف صورة أثارت جدلا واسعا
Reuters
صحيفة: وزارة فلسطينية تحذف صورة أثارت جدلا واسعا
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة العمل الفلسطينية، حذفت صورة من صفحتها على "فيسبوك" التقطت خلال اجتماع لمسؤولين كبار وظهرت فيها مشروبات إسرائيلية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن حذف الصورة جاء بعد احتجاج فلسطينيين على شبكات التواصل الاجتماعي، اتهموا الوزارة بانتهاك سياسة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

ونشرت "جيروزاليم بوست" الصورة التي تم حذفها كما تؤكد، ويظهر فيها مسؤولون في السلطة الفلسطينية وراء مائدة عليها زجاجات عصير إسرائيلي، وزعمت أن هذه الصورة كانت موجودة قبل يومين.

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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