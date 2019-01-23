تركيا ترفع حظر طيران شركاتها من وإلى مطار السليمانية العراقي

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء رفع الحظر المفروض على رحلات طيرانها من وإلى مطار السليمانية في كردستان العراق، بعد تعليقها لنحو عشرة أشهر.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن وزير النقل التركي جاهد تورهان أعلن أن بلاده سترفع حظر الطيران المفروض على مطار السليمانية العراقي اعتبارا من 25 يناير الجاري.

#عاجل | وزير النقل التركي يعلن رفع حظر الطيران إلى مطار السليمانية بالعراق اعتبارا من 25 يناير#تركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 23 января 2019 г.

ونقلت وسائل إعلام عن مدير مطار السليمانية الدولي طاهر عبد الله، أن وفدا من الخطوط الجوية التركية زار المطار مؤخرا للاطمئنان على وضع المطار.

وكانت تركيا قد أعلنت في مارس 2018، تعليق الرحلات الجوية مع السليمانية لـ"دواع أمنية".

المصدر: وكالات