بوتين يدعو اليابان إلى تحقيق تحول نوعي في التعاون الاقتصادي

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رضاه عن الدينامكية الإيجابية لتطور التعاون الاقتصادي مع اليابان، داعيا إياها لتعميقه كي يبلغ التبادل التجاري 30 مليار دولار في الفترة المقبلة.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الثلاثاء في موسكو، إن موضوع التعاون الاقتصادي كان في صدارة مباحثاتهما.

وأضاف: "بشكل عام، يسير التعاون الاقتصادي بين روسيا واليابان على نحو إيجابي، وهناك إنجازات جلية، لكننا نرى والسيد آبي أن بلدينا لم يستفيدا بعد من كامل إمكانيات التعاون المتاحة أمامنا، حيث لم نحقق تحولا نوعيا في هذا المسار".

وأشار بوتين إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل نموا بنسبة 18 بالمئة وبلغ قرابة 20 مليار دولار، في فترة يناير-فبراير من العام الماضي، مقدرا حجم الاستثمارات اليابانية في الاقتصاد الروسي بنحو 2.2 مليار دولار.

وأكد الرئيس الروسي أنه بحث مع الوفد الياباني "خططا أكثر طموحا تهدف إلى توسيع الروابط الاقتصادية في المجالات الرئيسة، بدءا من التجارة ووصولا إلى الاستثمار والتعاون التكنولوجي".

واقترح بوتين على الجانب الياباني رفع حجم التبادل التجاري بمرة ونصف المرة كي يصل إلى 30 مليارا من الدولارات سنويا في الفترة المقبلة.

وأكد بوتين زيادة التعاون مع اليابان في مجال الطاقة، ضاربا عددا من الأمثلة على ذلك، مثل التعاون بين شركات "غازبروم" الروسية وMitsui وMitsubishi اليابانيتين في تشييد خط إنتاج ثالث في مصنع الغاز المسال الأول في روسيا الذي افتتح في جزيرة سخالين (مشروع سخالين2)، فضلا عن إمكانية إشراك شركات يابانية في مشروعي الغاز الطبيعي المسال، وهما "أركتيك 2" في أقصى الشمال الروسي، و"بالتيسكي" في مقاطعة لينينغراد.

وأضاف الرئيس الروسي أن خبراء روس يشاركون في إزالة آثار كارثة محطة "فوكوشيما" النووية، من خلال تصميم مستشعرات النيوترون للبحث بواسطتها عن الوقود النووي التالف.

المصدر: وكالات





