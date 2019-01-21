الحكومة السعودية تخطط لتحمل 30% من أجور مواطنيها في القطاع الخاص

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية "هدف" أنه سيتحمل 30% من أجور السعوديين العاملين بالقطاع الخاص في السنة الأولى ضمن ما يسمى بدعم التوظيف لرفع المهارات.

وأوضح الصندوق في موقعه أن الهدف من الدعم المقدم هو "تحفيز المنشآت على التوطين، ورفع مساهمة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تحتاجها السوق".

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وأشار إلى أن ضوابط الدعم في البرنامج، أقرت بأن يوجه 70% من الدعم للتوظيف و30% لدعم التدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرا، بمعدل 30% من الأجر الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملا أو أقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال (1066 دولارا تقريبا)، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال (2666 دولارا)، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

كما يستهدف البرنامج فئتي الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يوما، كما يشمل حديثي التخرج.

المصدر: هدف