رقمنة الاقتصاد في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي 

ستستضيف مدينة ألماتا بكازاخستان، منتدى "التحويل الرقمي لجدول الأعمال في عهد العولمة 2.0" ليبحث المشاركون فيه سبل تطوير نظام بيئي ابتكاري موحد في بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وسيحضر المنتدى الذي ستبدأ أعماله في 1 فبراير، رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي، وبعض الخبراء الدوليين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من السياسيين والعلماء ورجال الأعمال.

وسيناقش المشاركون مجموعة من القضايا بينها إنشاء وتطوير نظام بيئي ابتكاري موحد يهدف إلى إطلاق الإمكانات التكنولوجية لبلدان المجموعة.

وسيبحث على حلبة المنتدى مؤسسو أكبر شركات التكنولوجيا المعلوماتية ومدراء مجمعات تكنولوجيا المعلومات الدولية، وأكثر من 50 ممثلا عن قطاع صناعة التكنولوجية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وسنغافورة وسويسرا وبلدان رابطة الدول المستقلة.

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، رابطة اقتصادية دولية للتكامل تضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

المصدر: dailysabah