الأردن بصدد تشكيل بنك وراثي للحمير البلدية

ذكرت وكالة "عمون" الأردنية أن وزارة الزراعة في الأردن، تعتزم إنشاء نواة لبنك وراثي للحمير البلدية لحمايتها من الانقراض، وذلك بعد تراجع أعدادها إلى ما دون الـ1000.

ونقلت الوكالة عن مصدر في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي الأردني قوله: المشروع سينطلق خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على التمويل اللازم، حيث ستشتري الوزارة 30 – 40 حمارا بلديا، وستعمل على مساعدتها على التكاثر، بعد أن شھدت السنوات العشر الأخيرة تراجعا لافتا في أعدادها، حيث وصل عددها إلى 1000 حمار، مقارنة بـ14117 عام 1997".

ونقلت الوكالة عن المعنيين، أن "التراجع في أعداد الحمير في البلاد، يعود إلى تراجع الحاجة إليها، وبخاصة لدى المزارعين الذين كانوا يستخدمونها في أعمال النقل والزراعة، حيث أن المركبات والناقلات والجرارات الزراعية حلت مكانها كوسائل للنقل".

وفي هذا الصدد، أرجع المهندس الزراعي رامي عبابنة التراجع الحاصل في عدد الحمير في الأردن وقصر عمرها إلى نحو 10 أعوام، إلى سوء الرعاية اللازمة والتغذية وعدم إيلاء الاهتمام الكافي لها، علما بأن الحمير تعمّر في الوضع الطبيعي لفترة تتراوح بين 25 و40 عاما.

المصدر: وكالة "عمون" الأردنية