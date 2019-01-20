العاهل الأردني: لدى المملكة مقومات لتصبح وجهة متميزة للسياحة العلاجية

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، إن الأردن يمتلك المقومات ليصبح وجهة متميزة للسياحة العلاجية، ويجب استثمارها من خلال ضمان جودة الخدمات.

وأكد الملك الأردني خلال اجتماع لمتابعة خطط وبرامج تطوير السياحة العلاجية عقد في قصر الحسينية، على أهمية تضافر الجهود للنهوض بخدمات السياحة العلاجية في المملكة، الذي يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.

وأشار الملك إلى أهمية أن يبادر القطاع الخاص لابتكار حلول تكنولوجية لجذب السياح وتشجيع الإقبال على الأردن، مع ضرورة أن يقوم القطاع العام بتوفير التسهيلات لدعم جهوده، معتبرا أنه في ضوء إنجاز قانون المسؤولية الطبية والصحية، وبوادر تحسن الظروف الإقليمية، وارتفاع المنافسة العالمية، فإنه من المهم الإسراع في استعادة القدرة التنافسية للسياحة العلاجية في الأردن.

وفي الإطار ذاته، أكد الملك أهمية الاستفادة من هذه الفرصة، فالخدمات الصحية في الأردن قدمت نموذجا متميزا في المنطقة، ويجب استمرار تطوير خدمات السياحة العلاجية لتظل قادرة على المنافسة.

المصدر: "بترا"