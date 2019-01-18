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مسؤول تنفيذي في هواوي محتجز في بولندا ينفي اتهامات بالتجسس

مال وأعمال

مسؤول تنفيذي في هواوي محتجز في بولندا ينفي اتهامات بالتجسس
AFP
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نفى المسؤول التنفيذي في شركة هواوي الصينية المحتجز في بولندا بتهمة التجسس، ارتكاب أي جريمة في القضية المرفوعة ضده.

وقال الرجل الذي تم الكشف عن جزء من اسمه بموجب القانون البولندي وهو ويي جينغ دبليو، في بيان أرسله محاميه: "بالإشارة إلى احتجازي في 8 يناير بتهمة ارتكاب أعمال تخابر أجنبية مزعومة ضد بولندا، فأنا أعلن بقوة براءتي.. لا أساس لـ(الاتهامات) تماما وإنها مؤذية بشكل رهيب".

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وأعلنت بولندا في 11 يناير أنها اعتقلته مع مسؤول أمني بولندي سابق بمزاعم التجسس، فيما ردت شركة هواوي في اليوم التالي بأنها فصلت المسؤول.

وأمرت المحكمة باحتجاز الرجل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لإجراء مزيد من التحقيقات.

وتأتي القضية في وقت اتخذت فيه بعض الدول الغربية أو تسعى لاتخاذ إجراءات لتقييد وصول هواوي إلى أسواقها. وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات أو أنها تشكل خطرا أمنيا على الغرب.

المصدر: رويترز

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