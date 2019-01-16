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توقعات: روسيا ستتجاوز بريطانيا وألمانيا اقتصاديا كي تصبح خامس أكبر اقتصاد في 2020

مال وأعمال

توقعات: روسيا ستتجاوز بريطانيا وألمانيا اقتصاديا كي تصبح خامس أكبر اقتصاد في 2020
Reuters Максим Блинов
صورة للكرملين ومجمع "موسكو-سيتي" للأعمال
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تتوقع شركة Standard Chartered للخدمات المصرفية أن تصعد روسيا إلى المرتبة الخامسة في قائمة أكبر اقتصادات العالم قبل نهاية العام المقبل، على الرغم من إبقاء العقوبات الغربية ضدها.

وتعتبر الشركة متعددة الجنسيات، ومقرها في بريطانيا، في تقرير يضم توقعاتها حتى عام 2030 أن تتجاوز روسيا اقتصاديا كل من ألمانيا وبريطانيا العام المقبل.

وتتوقع الشركة أن تنتزع الصين العام المقبل الصدارة في القائمة من الولايات المتحدة، كي تخلفهما الهند واليابان، وذلك حسب معدلات أسعار الصرف والناتج المحلي الإجمالي الاسمي والقوة الشرائية.

وستحتل المراتب من السادسة إلى العاشرة في القائمة كل من ألمانيا وإندونيسيا والبرازيل وتركيا وبريطانيا، حسب توقعات الشركة.

وتتوقع الشركة نمو الاقتصادات الآسيوية بشكل ملحوظ خلال العقد المقبل، كي تكون سبعة من دول المنطقة ضمن قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم حتى عام 2030.

ومن المتوقع أن تضم الخماسية الاقتصادية الكبرى في عام 2030 كلا من الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وتركيا.

المصدر: وكالات

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