مفاوضات سعودية إماراتية عمانية لمد شبكة غاز

كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن مفاوضات تجريها المملكة مع الإمارات وسلطنة عمان لمد شبكة غاز إقليمية بالتزامن مع الإعلان عن اكتشاف حقول غاز جديدة في السعودية.

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وقال الفالح خلال مناسبة لقطاع الطاقة في أبوظبي الثلاثاء، إن شركة "أرامكو" تسعى لتطوير موارد الغاز في البلاد لتلبية الحاجات المحلية، مع احتمال التصدير في المستقبل.

وأشار إلى أن عملاق الطاقة السعودي توصل مؤخرا إلى اكتشافات غاز في المملكة. وأعلنت الرياض خلال الشهور الماضية عن اكتشافات عديدة آخرها الجمعة الماضي، حيث اكتشف حقل غاز جديد في المنطقة الشرقية.

ويأتي حديث الفالح بعد أيام من إعلانه أن احتياطيات المملكة المؤكدة من النفط بلغت في نهاية 2017 نحو 268.5 مليار برميل، و324.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

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وتستورد الإمارات وسلطنة عمان الغاز من قطر، ويضخ الغاز إليهما عبر خط "دولفين" بمعدل ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا، ويؤمن خط الأنابيب هذا ثلث احتياجات الإمارات من الغاز، ما يدل على أهميته بالنسبة للإمارات واقتصادها.

ولم تقطع الدوحة إمدادات الغاز عن الإمارات، رغم مقاطعتها إلى جانب السعودية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر.

ومفاوضات السعودية مع الإمارات وسلطنة عمان تدل على أن المملكة تسعى إلى تغيير خريطة الغاز في منطقة الخليج ودخول نادي مصدري الغاز.

المصدر: وكالات