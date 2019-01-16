 
مباشر
عاجل
لافروف: التسوية السورية تواجه صعوبات لكن هناك تقدم واضح

الاسترليني يضمد جراحه

مال وأعمال

الاسترليني يضمد جراحه
AFP
الاسترليني يضمد جراحه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbrv

تعافى الجنيه الاسترليني خلال تعاملات الأربعاء، من المستويات المتدنية التي بلغها بعد رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد
رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تدعو مجلس العموم للموافقة على الصفقة حول بريكست
مجلس العموم البريطاني يرفض الموافقة على الصفقة بين لندن وبروكسل حول بريكست

وصعد الجنيه بحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 0.05% إلى 1.2867 دولار، بعدما أغلق الأمس عند 1.286 دولار.

وكان الجنيه قد انخفض بنحو 1.2% قبل تصويت البرلمان يوم أمس، لتتفاقم الخسائر بعد التصويت لتصل إلى 1.5%.

ورفض البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة الاتفاق، الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يعد صفعة للجهود التي تبذلها منذ أكثر من شهر لإقناع النواب بأن هذا الاتفاق هو أفضل صفقة يمكن أن تحصل عليها بريطانيا.

Bloomberg
تطور الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال تعاملات الأربعاء 16 يناير 2019

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا