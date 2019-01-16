الاسترليني يضمد جراحه

تعافى الجنيه الاسترليني خلال تعاملات الأربعاء، من المستويات المتدنية التي بلغها بعد رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

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وصعد الجنيه بحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 0.05% إلى 1.2867 دولار، بعدما أغلق الأمس عند 1.286 دولار.

وكان الجنيه قد انخفض بنحو 1.2% قبل تصويت البرلمان يوم أمس، لتتفاقم الخسائر بعد التصويت لتصل إلى 1.5%.

ورفض البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة الاتفاق، الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يعد صفعة للجهود التي تبذلها منذ أكثر من شهر لإقناع النواب بأن هذا الاتفاق هو أفضل صفقة يمكن أن تحصل عليها بريطانيا.

Bloomberg

المصدر: وكالات