أمير مكة يدعو السعوديين للاستثمار في وطنهم

دعا أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل رجال وسيدات الأعمال إلى الاستثمار في وطنهم، "فهي الوسيلة الأجدى ووطنهم الأولى بمشاركتهم في تنميته".

وأهاب الفيصل أمس الاثنين، بأهالي المحافظات إلى المبادرة بطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص، وترغيب الشركات للمشاركة في العملية التنموية.

وأشار إلى ضرورة تشكيل فريق عمل لتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حاثا الأخير على المشاركة في مشاريع التنمية، موجها الدعوة للشركات الكبرى في المنطقة لمد يد العون للمحافظات والإسهام في تنميتها.

وفي وقت سابق، أعلن الفيصل عن إجمالي قيمة مشاريع المحافظات رابغ وخليص، والكامل، بنحو 802 مليون ریال، فيما بلغت استثمارات القطاع الخاص في محافظة رابغ 100 مليار ریال، خلال تدشينه عددا من المشاريع التنموية في المحافظة.

المصدر: عكاظ