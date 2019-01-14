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تصنيف جديد مبشر لمصر في الاقتصاد العالمي

مال وأعمال

تصنيف جديد مبشر لمصر في الاقتصاد العالمي
EgyptianCabinet
اجتماع مجلس الوزراء المصري
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أعلنت الحكومة المصرية عن قفز البلاد 8 مراكز في تصنيف الاقتصاد العالمي، لتصل إلى المرتبة 120 من بين 190 اقتصادا حول العالم.

وترأس رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، والتي تم خلالها استعراض نتائج تقرير "سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019"، بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشار التقرير إلى أن مصر قفزت 8 مراكز في عام 2019 لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصادا وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير وبذلك تقدمت مصر مرتبة واحدة عن العام المنصرم حيث حصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.

المصدر: RT

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