ترامب: هناك نجاح كبير في المفاوضات حول التجارة مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحراز "نجاح كبير" في المفاوضات مع الصين بشأن التجارة، وذلك بعد جولة جديدة من المفاوضات في بكين.

وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى الحدود الأمريكية – المكسيكية: "نحن نجري مفاوضات ولدينا نجاح كبير مع الصين".

واعتبر ترامب أن "الصين من الأسهل بكثير التواصل معها مما هو مع الحزب المعارض"، وذلك في إشارة إلى مباحثاته الأخيرة الفاشلة مع المشرعين الديمقراطيين حول إنهاء الإغلاق الحكومي مقابل رصد التمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

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واستمرت المفاوضات الأمريكية – الصينية في بكين 3 أيام، وهي كانت الأولى منذ لقاء ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بوينس آيرس في ديسمبر الماضي، والذي تم الإعلان خلاله عن "هدنة" في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين لمدة 90 يوما.

ومع مرور نحو 40 يوما من أصل الأيام الـ 90 المتفق عليها لم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن الصفقة المستقبلية حول التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تحدث ترامب أكثر من مرة عن إحراز تقدم في المفاوضات بشأنها.

المصدر: رويترز