شركة "الفوسفات الأردنية" تزيد رواتب موظفيها وتمنحهم مكافأة

قررت شركة مناجم الفوسفات الأردنية زيادة مدفوعات غلاء المعيشة للعاملين فيها وصرف مكافأة مقطوعة لمرة واحدة بالإضافة إلى 2% من صافي أرباح أعمال التعدين والأسمدة / مجمع العقبة الصناعي.

ووفقا للشركة، فقد بلغت زيادة غلاء المعيشة 20 دينارا شهريا (نحو 30 دولارا)، فيما بلغت المكافأة المصروفة لمرة واحدة مبلغ 550 دينارا (نحو 775 دولار).

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وأوضحت أن هذه القرارات جاءت في ضوء الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام الماضي 2018، وما تشهده من تحسن كبير نتيجة إجراءات ضبط النفقات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة.

ووفقا لصحيفة الغد الأردنية، فإن هذه الزيادات على الرواتب تأتي بعد أن تكبدت الشركة خسائر وصلت إلى 90 مليون دينار عام 2016 كادت أن تؤدي إلى إفلاسها.

المصدر: الغد