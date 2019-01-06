إيران بصدد حذف 4 أصفار من عملتها الوطنية

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، عن مشروع لحذف 4 أصفار من العملة الوطنية في عملية لإعادة تقييمها، معربا عن أمله في تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت ممكن.

وأشار همتي إلى مجموعة خطط صاغها البنك المركزي في مجال العملة المحلية والأجنبية وإلى أن المركزي أصبح يسيطر على سوق العملات.

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وأضاف أن المبدأ المهم بالنسبة للبنك المركزي هو إصلاح النظام المصرفي والمحافظة على أموال الشعب واستقرار سوق العملات.

المصدر: "مهر"