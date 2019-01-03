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مصر تصدر عملات جديدة قابلة للتداول تحمل حقل ظهر

مال وأعمال

مصر تصدر عملات جديدة قابلة للتداول تحمل حقل ظهر
Reuters Amr Dalsh
مصر
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أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية قابلة للتداول من فئتي الجنيه الواحد والخمسين قرشا.

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وجاء القرار توثيقا للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، ومنها: :العاصمة مصر، مزارع الطاقة الشمسية بأسوان، الشبكة القومية للطرق، محطات توليد الطاقة، مدينة العلمين الجديدة، الريف المصري الجديد، حقل ظهر للغاز، قناطر أسيوط الجديدة"، وذلك حسب نماذج التصميمات وعددها 16 تصميما وبالأعداد والمواصفات التي ينص عليها القرار.

وينص القرار أيضا على أنه يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة فئة الجنيه الواحد، وللقطعة الواحدة من العملة فئة الخمسين قرشا، بذات القيمة الاسمية للعملة المتداولة فئة الجنيه الواحد بمبلغ مائة قرش، وفئة الخمسين قرشًا بمبلغ خمسين قرشا.

المصدر: RT

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