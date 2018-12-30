مصر.. 71 باخرة سياحية زارت محافظة المنيا خلال العام 2018

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن المحافظة استقبلت خلال العام المنصرم 71 باخرة سياحية لأجانب قدموا لزيارة المعالم الأثرية والسياحية.

وأضاف المحافظ خلال استعراض عدد من المشاريع والخدمات التي تم إنجازها في قطاع السياحة خلال 2018 إنه تم اعتماد مبلغ 2.4 مليون جنيه لمشاريع البنية التحتية في المنيا ورفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية في المحافظة.

وفى إطار دعم وتنشيط السياحة الداخلية في المحافظة، أوضح دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة أن المحافظ شكل لجنة برئاسة محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، وذلك لإعداد مقترح بتنفيذ مجموعة من الفعاليات غير التقليدية لتنشيط السياحة بالمحافظة وتسليط الضوء على أهم المناطق الأثرية والمعالم السياحية التي تمتلكها المحافظة والترويج لها من خلال استخدام كافة الوسائل المتاحة لجذب المزيد من الوفود والأفواج السياحية من مختلف دول العالم، وكذلك جذب السياحة الداخلية، ووضع المنيا على الخريطة السياحية.

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية الهامة منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الاشمونين وهي تقع على بعد 8 كم شمال غرب مركز ملوي، وكذلك منطقة آثار بني حسن، وتقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير وبها كنيسة "السيدة العذراء"، ومنطقة آثار البهنسا.

المصدر: RT