سوريا وإيران توقعان بالأحرف الأولى اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد

وقعت سوريا وإيران، اليوم الأحد، بالأحرف الأولى على اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين.

وأوضحت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن الاتفاقية وقعها في طهران وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا ورئيس الجانب السوري في اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بين البلدين، محمد سامر الخليل، ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد إسلامي، الذي يترأس وفد بلاده في اللجنة، وذلك بحضور السفير السوري في العاصمة الإيرانية، عدنان محمود، والسفير الإيراني في دمشق، جواد ترك آبادي.

وقال الخليل خلال جلسة التوقيع، حسب "سنا" إن العلاقات بين البلدين ممتازة على صعد كثيرة وننتظر أن يرتقي التعاون في المجال الاقتصادي إلى مستوى المجالات الأخرى.

ولفت إلى الأهمية البالغة للمرحلة الراهنة التي يتم فيها توقيع الاتفاقية كونها تتزامن مع "انتصار سوريا على الإرهاب".

وبين الخليل أن توقيع الاتفاق يشكل "تعاونا شاملا على المستوى المالي والمصرفي سيتيح فرصة كبيرة للشركات الإيرانية لأن تكون حاضرة في مجال الاستثمار في سوريا"، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تسهم في تسهيل التبادلات التجارية وتذليل العقبات التي تحد من تطوير التعاون.

ولفت الخليل إلى أن الجانبين ينتظران عملا جادا من اللجنة التي ستشكل وفق الاتفاقية لوضع كل البنود حيز التنفيذ العملي.

بدوره أكد إسلامي أن العلاقات "التاريخية بين البلدين باتت الآن في أهم منعطفاتها"، موضحا أن جميع الجهود المبذولة والإجراءات من قبل حكومتي وشعبي البلدين وتعاونهما الواسع ستؤدي إلى تحقيق الأمن المستدام والسلام في المنطقة وتحقيق حياة كريمة للشعبين الشقيقين.

وبين وزير الطرق الإيراني أن "خطة اليوم هي مقدمة للعمل الواسع بين البلدين مستقبلا".

المصدر: سانا