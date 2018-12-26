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البورصات الأمريكية ترتفع بنحو 5.5% بعد هبوط ما قبل الأعياد

مال وأعمال

البورصات الأمريكية ترتفع بنحو 5.5% بعد هبوط ما قبل الأعياد
Reuters
(صورة أرشيفية)
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قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنسبة 5% – 5.8% بعد أسوأ عشية عيد الميلاد في التاريخ، عندما انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ربيع عام 2017 على خلفية أزمة الميزانية في الولايات المتحدة.

ووفقا لبيانات المعاملات، فقد ارتفع اليوم الأربعاء كل من مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.99% ليصل إلى 228787.65 نقطة، ومؤشر ناسداك للتكنولوجيا الفائقة بنسبة 5.84% إلى 6554.36 نقطة، ومؤشر S&P 500 واسع النطاق بنسبة 4.96% إلى 2467.75 نقطة.

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وأغلقت يوم الثلاثاء، البورصات الأمريكية بسبب الاحتفال بعيد الميلاد، وفي يوم الاثنين، انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوى خلال سنة ونصف السنة وسط مخاوف بشأن ميزانية الحكومة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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