الشركات الروسية تنفذ 30 مشروعا حتى 2021 في سوريا

قال رئيس هيئة التخطيط السورية عماد صابوني الأربعاء، إن الهيئة تتابع تنفيذ 30 مشروعا من قبل شركات روسية، مشير إلى أن بروتوكول اللجنة المشتركة فتح آفاقا جديدة للتعاون مع روسيا.

وأضاف صابوني في تصريحات لصحيفة "الوطن" السورية أنه سيتم تنفيذ خريطة الطريق للتعاون الصناعي والتجاري مع الشركات الروسية خلال الفترة بين 2019 و2021، وذلك في إطار بروتوكول اللجنة الروسية السورية الذي تم توقيعه مؤخرا.

وأوضح الصابوني أن المشاريع الاستثمارية التي سينفذها الروس تتوزع على عدة قطاعات، أولها القطاع الصناعي، والذي أخذ الحيز الأكبر، أهمها مشروع لإعادة تأهيل معمل إطارات حماة، ومشروع لإنشاء معمل إسمنت جديد في المسلمية في محافظة حلب شمالي البلاد.

وأشار المسؤول السوري إلى أن هناك مشروعين في قطاع التدريب المهني، يهدفان إلى تعزيز قدرة العاملين في القطاع الصناعي وتعزيز البعد البحثي وبما يضمن تطوير آليات العمل في القطاع الصناعي، إضافة إلى غيرها من القطاعات ولا سيما التعليم العالي والبيئة والثقافة وغيرها.

كما تم الاتفاق على 5 مشاريع في قطاع الموارد المائية، و3 مشاريع في قطاع المطاحن، ومشروعين في قطاع الصحة، و7 مشاريع في قطاع الانشاءات والأشغال العامة، فيما حضي قطاع النقل بـ 3 مشاريع

المصدر: "الوطن" السورية