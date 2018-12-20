تركيا وروسيا توقعان اتفاقية تعاون في المجال الصناعي

وقعت تركيا وروسيا في العاصمة التركية أنقرة، اتفاقية تعاون مشترك في المجال الصناعي، يهدف لتطوير ورفع مستوى التبادل التكنولوجي الصناعي بين البلدين، وفقا لوكالة الأناضول.

وذكرت الأناضول أنه وقع الاتفاقية عن الجانب التركي نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا حسن بيوك دده، وعن الجانب الروسي نائب وزير الصناعة والتجارة أليكسي جروزديف.

وأشارت أن التوقيع جرى خلال اجتماع الدورة الـ 13 لمجموعة العمل الصناعي التركي الروسي المشترك، بحضور مديري كبرى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة من البلدين.

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وأوضح "بيوك دده" في كلمته خلال الاجتماع، أن البلدين قررا زيادة التعاون في المجال الصناعي، مشيرا إلى أن بلاده ستشارك في المعرض الصناعي الدولي (INNOPROM 2019) الذي سيقام في تموز/ يوليو من العام القادم.

بدوره، أكد جروزديف رغبة بلاده في زيادة حجم التجارة البينية، مشيرا إلى أن التجارة الخارجية بين البلدين هي أهم عنصر في العلاقات الاقتصادية.

وشدد جروزديف على رفع مستوى التعاون التجاري بين البلدين، وخصوصا في مجال صناعة السيارات والمعادن وبناء السفن.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الاتفاقية ستساهم في حل مشاكل الشركات التركية في روسيا، وفي الوقت ذاته ستفتح المجال لزيادة الاستثمارات الروسية في تركيا.

المصدر: الأناضول