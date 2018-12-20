السيسي أمام خزانات الجلالة الاستراتيجية والـ3 مصانع الأولى من نوعها في مصر

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منطقة الخزانات الاستراتيجية التي تشمل 6 خزانات تكديس للمياه بطاقة إجمالية 120 ألف متر مكعب تكفي للاستهلاك لمدة يوم واحد.

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وتوجه الرئيس المصري إلى منطقة هضبة الجلالة فجرا، لمتابعة الأعمال هناك حيث تمثل المنطقة مشروعا قوميا كبيرا، به محطة تحلية مياه بإجمالي 4 رافعات للمياه.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، أن جولة الرئيس المصري تضمنت مدينة الرخام والجرانيت، التي تضم 8 مصانع رخام، بطاقة إجمالية 24 مليون متر مربع سنويا، ومصنع جرانيت بطاقة مليون متر مربع سنويا.

كما تفقد الرئيس المصري أول 3 مصانع تقام في مصر لمستلزمات إنتاج الرخام والمنتجات الخرسانية التي تقام من هالك الرخام، حيث تم الانتهاء بالكامل من المصنع الأول الذي بدأ بالفعل التشغيل والإنتاج، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المصنعين الآخرين في 30 يونيو 2020.

وقد قام السيسي كذلك بالمرور على جامعة الجلالة التي تشمل بخلاف إدارة الجامعة عدد 14 كلية في مختلف التخصصات، منها الزراعة والغذاء، والعمارة، والعلوم الطبية المساعدة، بالإضافة إلى مركز دولي للمؤتمرات وإسكان للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

المصدر:RT