عرض مشروعات مصر الكهربائية العملاقة خلال 2018 (إنفوجرافيك)

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إنفوجرافيك عن حصاد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال عام 2018.

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وتناول الرسم نسبة إتاحة الكهرباء في مصر، والتي بلغت 100% لجميع الاستخدامات بإجمالي قدرات كهربائية 8700 ميغاواط المضافة خلال عام 2018.

بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه، وإنشاء 3 محطات دورة مركبة عملاقة (بني سويف، البرلس، العاصمة الجديدة) بتكلفة 6 مليارات يورو بالتعاون مع شركة سيمنس لتوفير (14.4 ألف ميغاواط).

وشرح مجلس الوزراء المصري بعض الأرقام الخاصة بالمشروعات، مثل مشروع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 580 مليون يورو لتوفير 460 ميغاواط، ومحطة غرب دمياط 237 مليون دولار لتوفير قدرة 250 ميغاواط، محطة قناطر أسيوط بتكلفة 747 مليون جنيه لتوفير 32 ميغاواط، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان بتكلفة 2 مليار دولار.

وشهد عام 2018، التعاقد على إنشاء محطة توليد الكهرباء بالفحم بتكلفة 4.4 مليار دولار وتوقيع اتفاقية إطارية لتنفيذ مشروع توليد الكهرباء باستخدام الضخ والتخزين في جبل عتاقة بتكلفة 2.7 مليار دولار.

المصدر: مجلس الوزراء المصري