ارتفاع الدين الأمريكي إلى مستوى كارثي في السنوات الأخيرة

كشفت وكالة " Bloomberg" أن الدين الأمريكي سجل ارتفاعا قياسيا خلال فترة حكم الرئيس الحالي، دونالد ترامب، حيث ارتفعت قيمته في السنتين الأخيرتين فقط بـ 1.9 ترليون دولار.

كذلك أوضح تقرير لصندوق النقد الدولي أن أرصدة القطاع الحكومي الأمريكي تُنفق على صناديق التقاعد، والقروض السكنية، وكذلك القروض المخصصة للطلبة.

وقد ارتفع الدين العام الأمريكي، ليصل لأول مرة إلى 21 تريليونا و13 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وتمثل الولايات المتحدة، والصين، واليابان، أكثر الدول اقتراضا في العالم حيث يبلغ نصيبها أكثر من نصف الدين العالمي.

هذا وحذر خبراء من أن بلوغ الدين العالمي 184 ترليون دولار من شأنه أن يسبب كارثة اقتصادية عالمية، بعد أن بات نصيب الفرد الواحد على كرتنا الأرضية من الدين العالمي 86 ألف دولار.

المصدر: وكالات