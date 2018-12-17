إيران تعلن اكتشاف حقول جديدة للنفط والغاز
Reuters Raheb Homavandi
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أعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية اكتشاف حقول جديدة للنفط والغاز في إيران خلال العامين الأخيرين.
وقال مدير التنقيب في الشركة، صالح هندي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "ننشط في الوقت الحاضر في ثلاثة مجالات، اكتشاف حقول جديدة، ومكامن جديدة، وزيادة حجم الحقول المكتشفة، وقد حققنا مكاسب جيدة في كل من المجالات الثلاثة".
وأشار هندي إلى أن اكتشاف حقول النفط والغاز جرى بالتعاون مع الشركات الدولية.
وأضاف المسؤول في شركة النفط الوطنية الإيرانية أن وزير النفط بيجن زنكنه سيعلن عن التفاصيل في وقت لاحق.
المصدر: وكالة "فارس"
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