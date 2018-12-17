النمسا تشيد بمصر في حضور السيسي.. والأخير يدعوها للاستثمار بالبنية التحتية الحديثة

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، خلال زيارته إلى فيينا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، أن الرئيس السيسي أجرى مباحثات موسعة مع الرئيس النمساوي، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية النمساوية، وتطلع القاهرة لتعميقها على المستويين الاقتصادي والتجاري.

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وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس النمساوي أشاد بخطوات إصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكدا حرص النمسا على مساندة جهود مصر التنموية.

وأكد السيسي أن الاستثمارات والصناعات النمساوية لديها فرصة كبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الأفريقية، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019 واتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية.

وأضاف بسام راضي أن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية التي توافق الجانبان بشأنها حول ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل لها، على أساس حل الدولتين ووفقا لحدود عام 1967 ولأحكام القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

المصدر: RT