إيطاليا.. إجماع حول مقترحات الموازنة إلى بروكسل

أعلنت مصادر في الحكومة الإيطالية عن اتفاق بالاجماع بين رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ونائبيه لويجي دي مايو وماتيو سالفيني حول مقترحات خاصة بالموازنة الاقتصادية التي سترسل إلى بروكسل.

وأوضحت المصادر المنتمية إلى "حزب الرابطة" أن هناك اتفاقا تاما بين كونتي، دي مايو وسالفيني، بشأن أرقام وفحوى المقترح الذي سيتم إرساله إلى بروكسل.

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وكذّبت المصادر ذاتها "فرضية استقالة رئيس الوزراء أو وجود أية توترات داخل الحكومة"، وفقا لمعلومات نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "كورييري ديلا سيرا".

جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية رفضت في 21 نوفمبر مشروع الموازنة الإيطالية "المُراجع"، والذي تم تقديمه يوم 13 نوفمبر بعد رفض بروكسل للمشروع الأول.

وطالبت المفوضية الأوروبية سابقا من روما رسميا بتقديم "توضيحات" إزاء خلل في موازنتها وصفته بأنه "لا سابق له".

وكان مشروع الموازنة الإيطالية للعام 2019 كشف عجزا بنسبة 2.4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أكثر بكثير من نسبة 0.8 % التي كانت وعدت بها الحكومة الإيطالية السابقة من يسار الوسط.

وتعتبر المفوضية الأوروبية أن مشروع الموازنة يعتبر "خرقا خطيرا" للقواعد الأوروبية، ما يمكن أن يدفعها إلى رفض الموازنة، والتي ليس لها سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية