قطر للبترول تستثمر 20 مليار دولار في توسع كبير بالولايات المتحدة

أعلنت شركة قطر للبترول عن نيتها استثمار 20 مليار دولار على الأقل في الولايات المتحدة على مدى السنوات القادمة بعد الانسحاب المفاجئ للدولة الخليجية من منظمة أوبك الشهر الجاري.

وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول إن الشركة تسعى لإعلان أسماء الشركاء الأجانب في وحدات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تبنيها بحلول منتصف العام القادم موضحا أن الشركة قررت أن تمول التوسع ذاتيا وعدم الاقتراض.

وقد تصيب هذه الخطوة البنوك بخيبة الأمل إذ أن الشركة عدلت عن ممارساتها السابقة حيث اعتادت اقتراض ما يصل إلى 70 بالمئة من احتياجاتها من البنوك.

وقال الكعبي "نتفقد العديد من الأصول في الولايات المتحدة. نتفقد الغاز والنفط، سواء كان تقليديا أو غير تقليدي".

وتنتج قطر 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وتعتزم زيادة الإنتاج 43 بالمئة بحلول 2023-2024 وستشيد أربع وحدات تسييل للتوسع في إنتاج الغاز المسال.

وتابع الكعبي أن قطر للبترول قد تنفذ مشروع التوسع منفردة دون مشاركة شركات نفط عالمية إذا لم تتلق عروضا جيدة.

وقال الكعبي إنه يتوقع تبني القرار النهائي بشأن الاستثمار والمضي قدما في المشروع بنهاية العام إن لم يكن في يناير كانون الثاني.

المصدر: رويترز