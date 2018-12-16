مجلس الوزراء السوري يعيد النظر برسوم الترانزيت والعبور

ناقشت الحكومة السورية موضوع إعادة النظر برسوم الترانزيت والعبور، في إطار مساعي سلطات البلاد لتعزيز مواقعها الاقتصادية لإعادة إعمارها.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى اليوم السبت جلسة برئاسة عماد خميس، رئيس الحكومة، و"أفرد حيزا وافيا من مناقشاته لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة في التكليف ضمن سياق الإصلاح الحتمي لهذا القطاع وإعادة النظر برسوم الترانزيت والعبور ورسوم المطارات والمرافئ وغيرها من المطارح الضريبية".

كما بحث المجلس بشكل معمق سبل استثمار الإمكانات والمقومات الطبيعية لتعزيز كفاءة موارد الدولة بما يضمن الاستغلال الأمثل لها بطريقة منهجية تحقق الفائدة القصوى دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطن بهدف تحصين الشعب السوري اقتصاديا من تبعات الحرب المستمرة منذ سنوات وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات واستنهاض الامكانات المتاحة نحو خلق فرص عمل وتأمين الانتشار الافقي للمكونات التنموية الحقيقية.

وركزت المناقشات على استخدام أدوات جديدة للاستثمار الفاعل بشكل عملي لاستثمارات الدولة للتعامل مع الآثار الواسعة التي خلفتها الحرب على سورية وتفعيل دور المؤسسات المالية والمصارف كأدوات دافعة لمختلف مسارات العمل التنموي عموما والعمل على تصويب استثمار البنى التحتية والأصول الحكومية والاستمرار بإصلاح المؤسسات الاقتصادية من النواحي الإدارية والمالية بما يخدم الخطط والبرامج الهادفة إلى المضي بتعزيز الإنتاج كخيار استراتيجي وطني.

المصدر: سانا