الادعاء على"أبل" بجرم خداع مستخدمي هواتف "آيفون" الجديدة والكذب عليهم

تواجه شركة "أبل" الأمريكية دعاو قضائية غير مسبوقة، بسبب خداعها مستخدمي هواتفها الجديدة "آيفون X"، و"آيفون XS"، و"آيفون XS ماكس" والكذب عليهم بشأن خصائصها المميزة.

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وذكر موقع "سي نت" التقني المتخصص بالمميزات التقنية للإصدارات الجديدة، أن شخصين من زبائن الشركة رفعا دعوى قضائية ضد "أبل"، يتهمانها فيه بالكذب على عملائها وخداعهم بشأن هواتف "آيفون" الجديدة.

وقال، إن كريستيان سبونتشادو وكورتني ديفيس، ادعيا أن"أبل" كذبت على عملائها من مشتري "أيفون"، فيما يتعلق بوحدات البيكسل الخاصة بالشاشات اللمسية من نوع OLED لهواتف "آيفون X"، و"آيفون XS"، و"آيفون XS ماكس".

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الجزائية في شمال كاليفورنيا حكمها بشأن كذب "أبل" وخداعها حول هواتف "آيفون" الجديدة، بعدما قال أصحاب الدعوى، إنهم اكتشفوا أن عدد البيكسلات في شاشات هذه الهواتف أقل مما روّجت له الشركة.

كما أدعى رافعي الدعوى القضائية ضد "أبل" أن الشركة الأمريكية استخدمت صورا تسويقية مضللة في ترويجها لهواتف "أيفون" الجديدة، حتى لا تظهر النتوءات الخاصة بالشاشة اللمسية في الصور التسويقية.

يذكر أن مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة في مجال المال والأعمال، نشرت تقريرا سابقا تحدثت فيه عن أزمة خطيرة تواجهها "أبل"، بسبب ضعف المبيعات الخاصة بهواتفها "آيفون"، ما دفعها إلى عرض حوافز نقدية جديدة وخصومات لزبائنها.

وفي محاولة لتدارك الأمر، عرضت "أبل" حوافز نقدية وخصومات تصل إلى 100 دولار أمريكي في حال قرر أي صاحب "آيفون" تبديل هاتفه بنسخة أحدث.

المصدر: وكالات